Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Lkr. Rottweil) 58-jähriger Beifahrer greift Polizeibeamte bei Verkehrskontrolle an (20.01.2026)

Sulz am Neckar (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle hat ein 58-jähriger Beifahrer in der Nacht von Montag auf Dienstag Polizeibeamte angegriffen und eine Polizistin leicht verletzt. Gegen Mitternacht stoppten die Beamten im Krankenhausweg ein Auto, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer stiegen unmittelbar aus und zeigten sich sofort uneinsichtig und aggressiv. Im weiteren Verlauf griff der 58-Jährige unvermittelt eine Polizistin an und schlug ihr mit dem Unterarm ins Gesicht. Zudem beleidigte der Mann die eingesetzten Polizeibeamten. Letztlich konnte der Angreifer überwältigt und fixiert werden. Der Fahrer des Autos flüchtete zu Fuß vom Tatort und konnte später ermittelt werden.

Der Angreifer wurde zum Polizeirevier Oberndorf gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rottweil musste sich der 58-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell