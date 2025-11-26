PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Anscheinswaffen lösen Polizeieinsatz aus

Idar-Oberstein (ots)

In den frühen Morgenstunden des 25. Novembers vollstreckte die Kriminalinspektion Idar-Oberstein mit Unterstützung von Spezialkräften mehrere Durchsuchungsbeschlüsse im Stadtgebiet Idar-Oberstein. Hintergrund waren Hinweise auf Personen, die möglicherweise im Besitz von illegalen Waffen sein könnten.

Insgesamt wurden zwischen 5 Uhr und 8 Uhr vier Anwesen bzw. Wohnungen durchsucht. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei den mutmaßlichen Waffen um insgesamt fünf sogenannter Anscheinswaffen handelte. Diese sind nicht erlaubnispflichtig, dürfen aber in der Öffentlichkeit nicht geführt werden. Aus präventiven Gründen wurden alle Waffen sichergestellt. Des Weiteren wurden bei den Durchsuchungsmaßnahmen Kleinmengen an Betäubungsmitteln sowie eine geringe Menge scharfer Munition sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40024
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 08:00

    POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 49. KW

    Trier (ots) - An folgenden Standorten misst die Polizei in der 49. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 1. Dezember: L 48, Bekond; Wittlich; A 64, Pfalzel; A 1, Mehren; A 60 Dienstag, 2. Dezember: B 50, Longkamp; B 51, Newel; A 1, Dorf; Zell-Barl; A 60, Prüm Mittwoch, 3. Dezember: B 53, Trier-Ehrang; B 41, Idar-Oberstein; B 257 Bitburg-Matzen Donnerstag, 4. ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 13:48

    POL-PPTR: Versuchter Wohnungseinbruch

    Trier (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen Samstagmittag, 22. November 2025, 14 Uhr und Sonntagmorgen, 23. November 2025, 9 Uhr, im Kernscheider Höhenweg in ein Reihenhaus einzubrechen. Die Täter versuchten über einen hinter dem Haus gelegenen Wintergarten in das Anwesen zu gelangen. Der Versuch misslang den Tätern und es blieb bei einer beschädigten Tür. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 13:47

    POL-PPTR: Fahndung nach versuchtem Wohnungseinbruch bei Tageslicht

    Föhren (ots) - Am Samstag, den 22. November 2025, versuchte ein unbekannter Täter am helllichten Tag, gegen 11 Uhr, in ein Mehrparteienhaus einzubrechen. Zunächst klopfte und klingelte der Täter an den Haustüren in der Straße im Brühl. Nachdem hierauf keine Reaktion folgte, versuchter er mehrfach Türen aufzubrechen, bis er durch eine Bewohnerin bei der Tatausführung gestört wurde. Der daraufhin flüchtende ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren