Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchter Wohnungseinbruch

Trier (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen Samstagmittag, 22. November 2025, 14 Uhr und Sonntagmorgen, 23. November 2025, 9 Uhr, im Kernscheider Höhenweg in ein Reihenhaus einzubrechen.

Die Täter versuchten über einen hinter dem Haus gelegenen Wintergarten in das Anwesen zu gelangen. Der Versuch misslang den Tätern und es blieb bei einer beschädigten Tür.

Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 983-43390

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell