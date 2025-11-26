PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 49. KW

Trier (ots)

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 49. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 1. Dezember:

L 48, Bekond; Wittlich; A 64, Pfalzel; A 1, Mehren; A 60

Dienstag, 2. Dezember:

B 50, Longkamp; B 51, Newel; A 1, Dorf; Zell-Barl; A 60, Prüm

Mittwoch, 3. Dezember:

B 53, Trier-Ehrang; B 41, Idar-Oberstein; B 257 Bitburg-Matzen

Donnerstag, 4. Dezember:

B 50, Zeltingen-Rachtig; L 54, Wittlich-Wengerohr; B 49, Wasserbilligerbrück; L 47, Maring-Noviand

Freitag, 5. Dezember:

B 50, Kommen; A 60, Prüm; B 50, Longkamp; B 50, Altrich

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Polizeipräsidium Trier

Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

