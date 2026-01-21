PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen
Lkr. Tuttlingen) 59-jähriger Autofahrer weicht Katze aus und kollidiert mit Straßenlaterne - etwa 15.000 Euro Sachschaden (20.01.2026)

Wurmlingen (ots)

Ein Ausweichmanöver wegen einer Katze hat am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall im Rotdornweg geführt.

Gegen 11:30 Uhr war ein 59-jähriger Mann mit seinem SEAT unterwegs, als unvermittelt eine Katze die Straße überquerte. Um das Tier nicht zu überfahren, wich der Fahrer aus und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Durch den Zusammenstoß kippte die Laterne um. Am SEAT entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Der 59-Jährige blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

