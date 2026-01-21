Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen

Lkr. Tuttlingen) 59-jähriger Autofahrer weicht Katze aus und kollidiert mit Straßenlaterne - etwa 15.000 Euro Sachschaden (20.01.2026)

Wurmlingen (ots)

Ein Ausweichmanöver wegen einer Katze hat am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall im Rotdornweg geführt.

Gegen 11:30 Uhr war ein 59-jähriger Mann mit seinem SEAT unterwegs, als unvermittelt eine Katze die Straße überquerte. Um das Tier nicht zu überfahren, wich der Fahrer aus und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Durch den Zusammenstoß kippte die Laterne um. Am SEAT entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Der 59-Jährige blieb unverletzt.

