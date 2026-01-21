Polizeipräsidium Konstanz

Die Feuerwehr hat am Mittwoch, gegen 6:30 Uhr, ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Harzerstraße gelöscht. Aus bislang unbekanntem Grund entfachte sich in einem Zimmer einer Wohnung im zweiten Obergeschoss ein Brand. Die eintreffende Feuerwehr musste einige Bewohner über deren Drehleiter aus dem Gebäude evakuieren. Bis auf einen Bewohner der betroffenen Wohnung verletzte sich dabei niemand. Der Verletzte kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Höhe des Schadens ist noch nicht geklärt. Die Bewohner des ersten und dritten Geschosses konnten im Anschluss an die getroffenen Maßnahmen wieder zurückkehren.

