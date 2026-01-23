Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter beschädigt schwarzen Audi - Polizei bittet um Hinweise (18./23.01.2026)

Schonach im Schwarzwald (ots)

Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag und Freitagvormittag ein an der Untertalstraße geparktes Auto beschädigt. Der Täter zerkratzte den auf Höhe der Hausnummer 19 auf einem Privatparkplatz abgestellten schwarzen Audi über den kompletten vorderen Bereich, zudem schlug er mehrere Dellen in die Motorhaube. Die Höhe des dabei verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Triberg, Tel. 07722 916071-0 entgegen.

