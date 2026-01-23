Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gunningen

Lkr. Tuttlingen) 22-jähriger Audi-Fahrer nimmt Krankentransportwagen die Vorfahrt: zwei Leichtverletzt und etwa 20.000 Euro Sachschaden (22.01.2026)

Gunningen (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Krankentransportwagen hat sich am späten Donnerstagabend an der Einmündung der Schuraer Straße zur Durchhauser Straße ereigent. Ein 22-jähriger Mann war gegen 23:15 Uhr mit seinem Audi auf der Durchhauser Straße unterwegs und beabsichtigte nach links in die Schuraer Straße abzubiegen. Hierbei missachtete der Fahrer die Vorfahrt eines Krankentransportwagens, so dass es auf der Kreuzung zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Ford Transit des Rettungsdienstes wurde durch die Kollision abgewiesen und kam erst an einer Gebäudefassade zum Stehen. Die beiden 19-jährigen Insassen zogen sich bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu. Der 22-Jährige blieb unverletzt. Sowohl der Audi, also auch der Krankentransportwagen waren nicht mehr fahrbereit. Abschleppdienste kümmerten sich um die beschädigten Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell