Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter Autofahrer streift 14-jährige E-Scooterfahrerin und flüchtet (22.01.2026)

VS-Villingen (ots)

Am Donnerstagmorgen ist es auf der Straße "Pfaffenberg" zu einer Unfallflucht gekommen. Gegen 07.50 Uhr überholte ein unbekannter Autofahrer eine 14-Jährige auf einem E-Scooter und streifte das Mädchen dabei. In der Folge verlor sie das Gleichgewicht, stürzte und verletzte sich. Der Unbekannte setzte seine Fahrt anschließend jedoch einfach fort, ohne sich um die 14-Jährige zu kümmern.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07721 601-0 beim Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 601-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell