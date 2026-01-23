Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannter schlägt Scheibe im Eingang des Mühlbachcenters ein (22.01.2026)

Radolfzell (ots)

Sachschaden in noch unbekannter Höhe hat ein Randalierer am Donnerstagnachmittag im Eingangsbereich des Mühlbachcenters verursacht. Gegen 17.20 Uhr schlug der Mann dort eine Scheibe ein und flüchtete anschließend.

Zu dem Randalierer liegt folgende Beschreibung vor: etwa 40-50 Jahre alt, dunkle, kurze Haare, Dreitagebart. Bekleidet war er mit einem schwarz/rot/weißen Jogginganzug. Zudem hatte er einen Rucksack dabei.

Sachdienliche Hinweise auf seine Identität nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell