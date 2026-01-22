Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannte brechen in Zimmer in Seniorenwohnanlage ein (21.01.2026)

VS-Villingen (ots)

Am Mittwochabend sind unbekannte Täter in eine Seniorenwohnanlage in der Konrad-Adenauer-Straße eingebrochen. Gegen 21.20 Uhr verschafften sie sich - vermutlich über das Fenster - Zutritt zu einem der Zimmer. Ob sie dort etwas entwendeten ist noch nicht bekannt.

Im Vorfeld fielen einem Zeugen zwei Personen im Umfeld des Wohnheims auf, die sich auffällig verhielten. Im Rahmen der Fahndung konnten sie jedoch nicht mehr festgestellt werden.

Zu den beiden Männern liegt folgende Beschreibung vor:

Person 1: etwa 180 Zentimeter groß, schlanke Statur, Dreitagebart, beige Jacke, schwarze Hose.

Person 2: etwa 170 Zentimeter groß, kurze Haare, schwarze oder dunkelblaue Jacke.

Weitere Zeugen, denen die Personen ebenfalls aufgefallen sind oder die Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07721 601-0 beim Polizeirevier Villingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell