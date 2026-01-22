Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, K 4462

Lkr. Rottweil) Unbekanntes Auto fährt in Gegenverkehr und flüchtet: Polizei bittet um Hinweise (21.01.2026)

Rottweil (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht vom Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße 4462. Ein bislang unbekanntes Auto fuhr gegen 16:15 Uhr von Dietingen in Richtung Rottweil. Dabei kam der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und streifte sowohl den Audi eines 25-Jährigen als auch den Jeep eines 65-Jährigen. Ein weiterer nachfolgender Wagen konnte noch nach rechts in den Grünstreifen ausweichen. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um ein dunkles Auto, möglicherweise der Marke VW oder Skoda, mit Rottweiler Zulassung gehandelt haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 4770 entgegen.

