Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim
Lkr. Tuttlingen) 29-jähriger Autofahrer erfasst 76-jährigen Fußgänger und verletzt diesen schwer (21.01.2026)

Gosheim (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger hat sich am Mittwochabend auf der Industriestraße ereignet. Ein 76-jähriger Mann wollte gegen 20:45 Uhr zu Fuß die Fahrbahn überqueren, als er von einem herannahenden 29-jährigen Citroën-Fahrer übersehen und frontal erfasst wurde. Durch den Sturz auf die Straße erlitt der Fußgänger schwere Verletzungen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle brachte ihn ein Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus. Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

