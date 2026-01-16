PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Erstmeldung: Wohnhausbrand mit einer leicht verletzten Person in Homberg/Efze

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.01.2026:

Homberg/Efze

Am heutigen Mittag kam es gegen 12.20 Uhr zum Brand eines Mehrfamilienhauses in der Kasseler Straße in Homberg.

Wie eine Streife der Polizeistation Homberg berichtete, brannte es bei Eintreffen der Rettungskräfte in einer Erdgeschosswohnung.

Nach ersten Erkenntnissen könnte der Brand im Zusammenhang mit dem Anzünden eines Kamins durch eine 62-jährige Bewohnerin entstanden sein. In der Folge kam es zu einer starken Rauchentwicklung.

Die Bewohner des Wohnhauses wurden vorsorglich evakuiert. Die 62-Jährige erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Sowohl die betroffene Erdgeschosswohnung als auch die darüber liegende Wohnung im ersten Obergeschoss sind nach derzeitigen Erkenntnissen unbewohnbar.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf etwa 100.000 Euro beziffert.

Die Feuerwehr der Stadt Homberg war mit rund 30 Einsatzkräften im Einsatz. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Yvonne Winter, KHK`in, -Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

