Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte brechen erneut Verkaufsautomaten auf - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.01.2026:

Schwalmstadt

Wieder hatten es Diebe auf einen Verkaufsautomaten in Treysa abgesehen: In der Stephanstraße wurde zwischen Dienstag, 13.01.2026, 14:00 Uhr und Mittwochmorgen, 14.01.2026, 08:30 Uhr, ein Automat für Wurstwaren gewaltsam angegangen.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die bislang unbekannten Täter die Scheibe ein und entwendeten Waren im Wert von geschätzten 200,- Euro aus dem Inneren. Deutlich höher fällt der entstandene Schaden am Automaten aus. Dieser wird auf etwa 1000,- Euro geschätzt. Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort.

Die Polizei in Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Stephanstraße beobachtet haben oder andere Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 06691-9430 zu melden.

Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell