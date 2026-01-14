Polizei Homberg

POL-HR: Dieselkraftstoff aus landwirtschaftlicher Zugmaschine entwendet - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.01.2026:

Frielendorf

Tatzeit: Samstag, 10.01.2026, 16:30 Uhr, bis Dienstag, 13.01.2026, 14:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstag, 10.01.2026, 16:30 Uhr und Dienstag, 13.01.2026, 14:00 Uhr, etwa 140 Liter Dieselkraftstoff aus einer Forstmaschine (NF 160) im Bereich Verna, einem Ortsteil von Frielendorf.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Fahrzeug am Samstag auf einer Baustelle für ein Windrad im Bereich des Sportplatzes, nahe der Landesstraße L3148, auf einem Weg zum Wald, abgestellt worden. Am Dienstag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter den Tankdeckel gewaltsam geöffnet und den Kraftstoff abgezapft hatten.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt.

Die Polizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell