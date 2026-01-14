Polizei Homberg

POL-HR: Erneuter Einbruch in Schule und Sachbeschädigung an Sporthalle - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.01.2026:

Melsungen

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Freitag, 09.01.2026, 12:00 Uhr, bis Dienstag, 13.01.2026, 06:50 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Fachoberschule in der Evesham-Allee in Melsungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster des Schulgebäudes auf und gelangten so in einen Klassenraum. Durch das gewaltsame Öffnen einer verriegelten Tür verschafften sie sich Zugang zu weiteren Räumen der Schule. Anschließend flüchteten sie auf demselben Weg in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500,- Euro geschätzt wird.

In demselben Tatzeitraum kam es zu einem weiteren Einbruch in eine Gesamtschule in der Evesham-Allee.

Wir berichteten bereits unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44149/6194225.

Unbekannte Täter gelangten über ein zuvor beschädigtes Fenster in die Schule und entwendeten ein iMac.

Zudem kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Sporthalle in der Dreuxallee. In der Zeit vom 19.12.2025 bis 09.01.2026 beschädigten unbekannte Täter ein Fenster am rückwärtigen Eingang der Sporthalle. Nach ersten Erkenntnissen gelangten sie jedoch nicht in das Gebäude.

Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Polizeistation Melsungen. Ebenso wird geprüft, ob es sich bei der Tat an der Sporthalle um Vandalismus oder einen weiteren versuchten Einbruch handelt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, sich unter der Telefonnummer 05661-70890 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

