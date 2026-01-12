PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte brechen Snackautomaten auf: E-Zigaretten entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.01.2026:

Schwalmstadt

Tatzeit: Samstag, 10.01.2026, 02:00 Uhr bis 04:30 Uhr

In der Nacht zu Samstag, zwischen 02:00 Uhr und 04:30 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Snackautomaten in der Landgraf-Philipp-Straße in Schwalmstadt auf stahlen unter anderem mehrere E-Zigaretten.

Nach bisherigem Kenntnisstand zerstörten die Täter gewaltsam die Doppelverglasung des Automaten. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 1000,- Euro geschätzt. Zum Wert des Diebesguts liegen bislang noch keine Angaben vor.

Die Polizei in Schwalmstadt bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 06691/9430 zu melden.

Yvonne Winter, KHK´in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

