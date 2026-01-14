PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet: Geldkassette und Zigaretten entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.01.2026:

Schwalmstadt

Tatzeit: Sonntag, 11.01.2026, 21:00 Uhr, bis Montag, 12.01.2026, 08:20 Uhr

In der Zeit von Sonntag, 11.01.2026, 21:00 Uhr, bis Montag, 12.01.2026, 08:20 Uhr, entwendeten unbekannte Täter Zigaretten und Bargeld aus einem Zigarettenautomaten in der Ascheröder Straße in Treysa.

Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten unbekannte Täter gewaltsam einen an der Außenwand einer Gaststätte angebrachten Zigarettenautomaten und entwendeten die darin befindliche Geldkassette sowie mehrere Zigarettenschachteln.

Ein im Nachgang befragter Zeuge gab an, Montagnacht, 12.01.2026, gegen 00:45 Uhr, eine männliche Person beobachtet zu haben. Diese habe mehrfach in den geöffneten Automaten gegriffen und anschließend Gegenstände in einer am Fahrrad angebrachten Tasche verstaut. Im Anschluss sei die Person mit dem Fahrrad vom Tatort geflüchtet.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: etwa 180-185 cm groß, trug einen Kapuzenpullover.

Ob es sich bei der beobachteten Person um den Täter handelt, der den Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet hat, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei in Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 06691-9430 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 10:27

    POL-HR: Erneuter Einbruch in Schule und Sachbeschädigung an Sporthalle - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.01.2026: Melsungen Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Freitag, 09.01.2026, 12:00 Uhr, bis Dienstag, 13.01.2026, 06:50 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Fachoberschule in der Evesham-Allee in Melsungen. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster des Schulgebäudes ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 14:20

    POL-HR: Unbekannte brechen Snackautomaten auf: E-Zigaretten entwendet

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.01.2026: Schwalmstadt Tatzeit: Samstag, 10.01.2026, 02:00 Uhr bis 04:30 Uhr In der Nacht zu Samstag, zwischen 02:00 Uhr und 04:30 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Snackautomaten in der Landgraf-Philipp-Straße in Schwalmstadt auf stahlen unter anderem mehrere E-Zigaretten. Nach bisherigem ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 12:42

    POL-HR: Einbruch in Gudensberger Firma: Täter richten hohen Schaden an

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.01.2026: Gudensberg Tatzeit: Samstag, 10.01.2026, 22:00 Uhr, bis Sonntag, 11.01.2026, 11:30 Uhr Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 22:00 Uhr und 11:30 Uhr, in eine Lebensmittelfirma in der Fritzlarer Straße in Gudensberg eingebrochen. Dabei verursachten sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren