Polizei Homberg

POL-HR: Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet: Geldkassette und Zigaretten entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.01.2026:

Schwalmstadt

Tatzeit: Sonntag, 11.01.2026, 21:00 Uhr, bis Montag, 12.01.2026, 08:20 Uhr

In der Zeit von Sonntag, 11.01.2026, 21:00 Uhr, bis Montag, 12.01.2026, 08:20 Uhr, entwendeten unbekannte Täter Zigaretten und Bargeld aus einem Zigarettenautomaten in der Ascheröder Straße in Treysa.

Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten unbekannte Täter gewaltsam einen an der Außenwand einer Gaststätte angebrachten Zigarettenautomaten und entwendeten die darin befindliche Geldkassette sowie mehrere Zigarettenschachteln.

Ein im Nachgang befragter Zeuge gab an, Montagnacht, 12.01.2026, gegen 00:45 Uhr, eine männliche Person beobachtet zu haben. Diese habe mehrfach in den geöffneten Automaten gegriffen und anschließend Gegenstände in einer am Fahrrad angebrachten Tasche verstaut. Im Anschluss sei die Person mit dem Fahrrad vom Tatort geflüchtet.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: etwa 180-185 cm groß, trug einen Kapuzenpullover.

Ob es sich bei der beobachteten Person um den Täter handelt, der den Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet hat, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei in Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 06691-9430 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell