Polizei Homberg

POL-HR: Reisende Handwerker im Schwalm-Eder-Kreis unterwegs: Polizei warnt vor Haustürgeschäften

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.01.2026:

Schwalm-Eder-Kreis

Derzeit gibt es einige Meldungen aus der Bevölkerung, dass sich reisende Handwerker im Landkreis aufhalten. Dabei werden beispielsweise Reparaturarbeiten am Dach oder Reinigungsarbeiten auf dem Grundstück angeboten.

Die Anbieter solcher handwerklichen Dienstleistungen tauchen unangemeldet an der Haustür auf und bieten die in ihren Augen zwingend notwendige Arbeiten am Haus oder auf dem Hof an. Die Angebote erscheinen oftmals auf den ersten Blick günstig. Das Verhalten der reisenden Handwerker muss nicht zwangsläufig ein strafbares Verhalten darstellen. Oftmals erweist sich das durchgeführte Handwerk aber als nicht fachgerecht. Teilweise werden die Arbeiten auch mit minderwertigen Materialien ausgeführt, wodurch sich hohe Folgekosten ergeben können.

Zudem zeigen die bisherigen polizeilichen Erfahrungen, dass sich diese Handwerker nicht immer an die zuvor ausgehandelten Vereinbarungen halten, sondern plötzlich deutlich mehr Lohn verlangen. In der Vergangenheit wurden dabei oftmals Kunden teils massiv unter Druck gesetzt, indem sie beispielsweise die Arbeiten nicht oder erst nach Bezahlung beendeten. Nach der Ausführung der Arbeiten verschwanden die Handwerker. Der Kunde stand dann ohne Rechnung da, hatte keine Anschrift und somit auch keinen Ansprechpartner, um etwaige Gewährleistungsansprüche geltend machen zu können

Grundsätzlich rät die Polizei von solchen Geschäften ab. Bürgerinnen und Bürger sind angehalten, solche an der Haustür angebotenen Dienstleistungen auf ihre Seriosität zu prüfen. Sollten Zweifel an dieser aufkommen, rät die Polizei zum Ablehnen des Angebots. Gerne kann zur weiteren Beratung auch die örtlich zuständige Polizeistation kontaktiert werden.

Weitere Informationen zum Schutz vor Betrug an der Haustür erhalten Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell