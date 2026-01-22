PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, L 433
Lkr. Tuttlingen) Verkehrsunfall durch unbeleuchtet abgestelltes Auto - etwa 11.000 Euro Sachschaden

Trossingen (ots)

Weil ein Autofahrer seinen Wagen unbeleuchtet auf der Landesstraße 433 abgestellt hatte, kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 28-jähriger Mann parkte gegen 19:00 Uhr seinen Audi auf der Fahrbahn der L433 im Bereich des kleinen Heubergs - vermutlich im Glauben, sich in einer Haltebucht für Busse zu befinden. Eine 60-jährige Nissan-Fahrerin, die in Richtung Aldingen unterwegs war, erkannte das völlig unbeleuchtete Auto zu spät und fuhr in das Fahrzeugheck des Audis. Durch den heftigen Aufprall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der 28-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

