Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannte versuchen erfolglos Ape kurzzuschließen und beschädigen sie anschließend (21.01.2026)

Singen (ots)

Unbekannte haben am Mittwochabend ein an der Schlachthausstraße stehendes Fahrzeug versucht zu entwenden und es anschließend beschädigt. Im Zeitraum zwischen 17.45 Uhr und 18.45 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zum Innenraum der an der Musikinsel abgestellten Ape Anschließend rissen sie die Sitzbank raus, um das Dreirad kurzzuschließen, was jedoch nicht gelang. Daraufhin rissen die Randalierer beide Außenspiegel und den Scheibenwischer ab und warfen das Gefährt um. Die Höhe des verursachten Schadens dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

