POL-KN: (Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto erfasst auf die Straße laufendes Kind - 7-Jähriger zum Glück nur leicht verletzt (21.01.2026)

Bad Dürrheim (ots)

Einen Schutzengel hatte ein Kind bei einem Unfall am Mittwochmittag auf der Tuninger Straße. Der sieben Jahre alte Junge lief direkt hinter einem abbiegenden Lastwagen auf die Straße um diese in Richtung der Waldhornstraße zu queren. Ein auf der Tuninger Straße in Richtung Tuningen fahrender 57-Jähriger mit einem Kia machte bei Erkennen des Kindes von links kommenden Kindes noch eine Vollbremsung, touchierte den Jungen jedoch trotzdem noch leicht an der Hüfte. Der Bub kam infolge dessen zu Fall, wobei er sich zum Glück nur leichte Verletzungen zuzog. Er kam trotzdem vorsorglich zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

