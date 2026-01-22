POL-KN: (Trossingen
Lkr. Tuttlingen) Handwerkerfahrzeug in der Hauptstraße aufgebrochen: Polizei bittet um Hinweise (22.01.2026)
Trossingen (ots)
Die Polizei sucht Zeugen zu einem Aufbruch eines Handwerkerfahrzeugs von Mittwoch auf Donnerstag in der Hauptstraße. Im Zeitraum von 20:15 Uhr bis 06:30 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu dem geparkten Mercedes einer Sanitärfirma und entwendeten das darin befindliche Werkzeug im Wert von etwa 15.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen unter Tel. 07424 93180 entgegen.
