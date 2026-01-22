VS-Villingen (ots) - Am Mittwochabend sind unbekannte Täter in eine Seniorenwohnanlage in der Konrad-Adenauer-Straße eingebrochen. Gegen 21.20 Uhr verschafften sie sich - vermutlich über das Fenster - Zutritt zu einem der Zimmer. Ob sie dort etwas entwendeten ist noch nicht bekannt. Im Vorfeld fielen einem Zeugen ...

