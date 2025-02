Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 11.02.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Einbruchdiebstahl in Zahnarztpraxis++Verkehrsunfallflucht-Zeugenaufruf++

Weener - Einbruchdiebstahl in Zahnarztpraxis

In der Nacht von Sonntag, den 09.02.2025 ca.20:00 Uhr auf Montag, den 10.02.2025 ca. 06:00 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Zahnarztpraxis in der Industriestraße in Weener. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen. Wer Hinweise zu Tat und/ oder Täter machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei.

Weener - Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Sparkasse

Am Montag, den 10.02.2025 wurde der in der Zeit zwischen 07:45 und 12:30 Uhr auf dem Parkplatz der Sparkasse ordnungsgemäß geparkte VW Golf des 49-jährigen Geschädigten beschädigt. Der Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein-/Ausfahren aus einer Parklücke den rückwärts geparkten Pkw und verursachte mehrere lange Kratzer entlang der Beifahrerseite. Er entfernte sich von der Unfallstelle ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Wer Hinweise zu diesem Unfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei.

