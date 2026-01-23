Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Laubwaldstraße - zwei Personen leicht verletzt (22.01.2026)

Singen (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Laubwaldstraße ereignet hat. Ein 25-Jähriger fuhr mit einem Fiat aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Chevrolet einer 58-Jährigen. Infolge des Zusammenstoßes rollte der Chevrolet anschließend auf einen an der Straße geparkten weiteren Wagen. Sowohl die 58-Jährige als auch der 25-Jährige erlitten Verletzungen und kamen zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell