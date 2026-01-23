Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung der L222 auf die B34 - Autofahrerin verursacht mit knapp drei Promille Auffahrunfall (22.01.2026)

Rielasingen-Worblingen, L222, B34 (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es an der Einmündung der Landesstraße 222 auf die Bundesstraße 34 zu einem Auffahrunfall gekommen. Kurz nach 17 Uhr war eine 53-jährige Smart-Fahrerin auf der L222 in Richtung B34 unterwegs. An der Ampel an der Einmündung erkannt sie den dort aufgrund Rotlichtes bereits stehenden Kia eines 58-Jährigen zu spät und prallte in das Heck des Wagens. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der Frau Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von knapp drei Promille. Die 53-Jährige musste die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten, ihren Führerschein stellten sie sicher.

An dem nicht mehr fahrbereiten Smart entstand Blechschaden in Höhe von rund 3.500 Euro, den Schaden am Kia schätzte die Polizei auf etwa 2.500 Euro.

