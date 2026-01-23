Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Tankstelle an der Schwenninger Straße (23.01.2026)

Bad Dürrheim (ots)

In der Nacht auf Freitag sind Unbekannte in eine Tankstelle an der Schwenninger Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster auf der Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt zu einem Lagerraum, aus dem sie Tabakwaren in noch unbekannter Menge entwendeten.

Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten zu Fuß in Richtung Bad Dürrheim. Einer der beiden trug eine helle Hose und eine helle Jacke, der andere eine dunkle Hose und ebenfalls eine helle Jacke.

Zeugen, die im Zeitraum zwischen 2 Uhr und 3 Uhr Uhr Verdächtiges im Bereich der Bft-Tankstelle und des Media Markts beobachtet haben oder Personen, die Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07720 8500-0 beim Polizeirevier Schwenningen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell