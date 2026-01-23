Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Hilfsbereitschaft ausgenutzt und Geldbeutel entwendet (22.01.2026)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag die Hilfsbereitschaft einer Anwohnerin in der Straße "Am Burgstall" ausgenutzt und sie bestohlen. Zwischen 14 Uhr und 15 Uhr klingelte ein fremder Mann an der Haustür einer 97-Jährigen und bat sie um Geld, da seine Kinder krank seien. In gutem Glauben ging die Seniorin daraufhin in die Küche um 10 Euro zu holen, ließ dabei jedoch die Haustür offen. Als sie zurückkehrte stand der Unbekannte in ihrem Wohnzimmer, nahm das Geld entgegen und entfernte sich. Einige Stunden später stellte die 97-Jährige fest, dass der Geldbeutel aus ihrer Handtasche fehlte.

Zu dem Dieb liegt folgende Beschreibung vor: etwa 40 Jahre alt, ungefähr 175-180 Zentimeter groß, normale Statur.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des Mannes nimmt der Polizeiposten Rielasingen- Worblingen, Tel. 07731 917036 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell