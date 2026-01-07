Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Nordhorn (ots)

In der Zeit von Montag, den 05.01.2026, gegen 19:30 Uhr, bis Dienstag, den 06.01.2026, gegen 06:15 Uhr, kam es in der Asternstraße in Nordhorn, auf Höhe der Kreuzung zur Erikastraße, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein blauer Mazda 3 war zur genannten Zeit ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Als der Fahrzeughalter am Morgen zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er Kratzer am vorderen Kotflügel fest. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Der oder die bislang unbekannte Unfallverursacherin bzw. der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder zu möglichen Verursachenden geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell