Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Abschlussmeldung: Unklare Gefahrenlage - Ermittlungen zu Ursache und Art des Stoffes ergebnislos (21.01.2026)

Konstanz (ots)

Nachdem es am Mittwochnachmittag in Kulturzentrum in der Wessenbergstraße aufgrund einer zunächst unklaren Gefahrenlage zu einem Großeinsatz von Rettungskräften gekommen ist, hat die Polizei die Ermittlungen übernommen (wir berichteten: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6201252) .

Nach derzeitigem Sachstand haben diese jedoch keine Klarheit bezüglich Herkunft und Art des reizenden Stoffes gebracht. Anhaltspunkte für eine Straftat haben sich ebenfalls nicht ergeben. Weitere Ermittlungsansätze bestehen aktuell nicht.

