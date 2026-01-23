POL-KN: Abschlussmeldung: Unklare Gefahrenlage - Ermittlungen zu Ursache und Art des Stoffes ergebnislos (21.01.2026)
Konstanz (ots)
Nachdem es am Mittwochnachmittag in Kulturzentrum in der Wessenbergstraße aufgrund einer zunächst unklaren Gefahrenlage zu einem Großeinsatz von Rettungskräften gekommen ist, hat die Polizei die Ermittlungen übernommen (wir berichteten: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6201252) .
Nach derzeitigem Sachstand haben diese jedoch keine Klarheit bezüglich Herkunft und Art des reizenden Stoffes gebracht. Anhaltspunkte für eine Straftat haben sich ebenfalls nicht ergeben. Weitere Ermittlungsansätze bestehen aktuell nicht.
Rückfragen bitte an:
Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell