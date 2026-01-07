Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Brandlegung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (06.01.2026) zündeten ein 11-Jähriger und ein 15-Jähriger einen Weihnachtsbaum in der Wilhelm-Hauff-Straße an. Gegen 16:00 Uhr beobachteten Zeugen, wie zwei junge Männer auf einem Parkdeck zunächst Silvesterböller zündeten und im Anschluss einen Weihnachtsbaum in Brand setzten. Die beiden Männer entfernten sich dann umgehend.

Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung stoppten Einsatzkräfte den 11-Jährigen und den 15-Jährigen im Nahbereich. Einsatzkräfte brachten die beiden auf die Polizeidienstelle, wo sie dann von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt wurden.

Der 15-Jährige hat die belarussische Staatsangehörigkeit.

