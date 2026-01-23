Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden

Lkr. Rottweil) Explosion in einer Garage - etwa 20.000 Euro Sachschaden (23.01.2026)

Aichhalden (ots)

Eine Explosion in einer Garage im Ortsteil Rötenberg hat am Freitagnachmittag einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Gegen 14:15 Uhr kam es in der Alpirsbacher Straße aus bislang unbekannter Ursache zu einer Verpuffung in einem Garagenanbau. Durch die Wucht wurde ein Fenster aus der Verankerung gerissen und die Gebäudewand erheblich beschädigt. Ein Baustatiker prüfte die Tragfähigkeit des Gebäudes. Die Garage ist jedoch nicht einsturzgefährdet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei in Schramberg hat die Ermittlungen zur Ursache der Explosion aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell