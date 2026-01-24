POL-KN: (Schonach i. Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Pkw zerkratzt, Zeugenaufruf (23.01.2026)

Aichhalden (ots) - Eine Explosion in einer Garage im Ortsteil Rötenberg hat am Freitagnachmittag einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Gegen 14:15 Uhr kam es in der Alpirsbacher Straße aus bislang unbekannter Ursache zu einer Verpuffung in einem Garagenanbau. Durch die Wucht wurde ein Fenster aus der ...

