POL-KN: (Schonach i. Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Pkw zerkratzt, Zeugenaufruf (23.01.2026)
Schonach i. Schwarzwald (ots)
In der Zeit von Sonntag, 18.01.26 bis Freitag, 23.01.26, wurde in der Untertalstraße in Schonach ein dort auf einem Privatgelände geparkter schwarzer Audi von bislang unbekannten Tätern rundum zerkratzt. Zudem waren auf der Motorhaube mehrere Eindellungen vorhanden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen zu melden. Tel.: 07724/94950.
