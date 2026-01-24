PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach i. Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Pkw zerkratzt, Zeugenaufruf (23.01.2026)

Schonach i. Schwarzwald (ots)

In der Zeit von Sonntag, 18.01.26 bis Freitag, 23.01.26, wurde in der Untertalstraße in Schonach ein dort auf einem Privatgelände geparkter schwarzer Audi von bislang unbekannten Tätern rundum zerkratzt. Zudem waren auf der Motorhaube mehrere Eindellungen vorhanden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen zu melden. Tel.: 07724/94950.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
Thomas Schmid
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

