PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sechs Verkehrsunfälle aufgrund Schnee- und Eisglätte im Ludwigshafener Stadtgebiet

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Montagmorgen (05.01.2026) und Dienstagmorgen (06.01.2026) kam es aufgrund Eis- und Schneeglätte sowie zusätzlichem Schneefall in der Nacht zu insgesamt sechs Verkehrsunfällen im Ludwigshafener Stadtgebiet, insbesondere im Stadtteil Pfingstweide. Hierbei wurden keine Personen verletzt. Die glatte Fahrbahn sorgte jedoch für Sachschaden von rund 17.000 Euro. Durch die witterungsbedingten Ereignisse kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Am Dienstagmorgen, gegen 6 Uhr, kam ein 30-jähriger Autofahrer in der Rheinallee auf Höhe der Walzmühle von der schneebedeckten Straße ab und prallte gegen eine Mauer. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Verkehrsunfall kam es bis zur Bergung des verunfallten Wagens mehrere Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Zu weiteren Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund der Witterung kam es am frühen Dienstagmorgen in der Prager Straße. Hier blieb ein LKW durch den erneuten Schneefall in der Nacht stecken. Durch die eingesetzte Polizeistreife wurde die Verkehrslenkung zeitweise übernommen. Besonders in der kalten Jahreszeit müssen sich alle Verkehrsteilnehmer auf schlechte Sicht- und Wetterverhältnisse einstellen. Kommen Nebel oder Niederschlag hinzu, kann örtlich gefährliche Reifglätte entstehen. Daher rät die Polizei:

   - Passen Sie Ihre Geschwindigkeit an die Straßenverhältnisse an.
   - Erhöhen Sie deutlich den Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden 
     Fahrzeug, um im Falle einer Gefahrenbremsung auf einer 
     rutschigen Fahrbahn noch rechtzeitig zum Stehen zu kommen.
   - Fahren Sie im Winter mit Winterreifen. Bei Schneeglätte, 
     reifüberzogenen oder vereisten Fahrbahnen kann die Fahrt mit 
     Sommerreifen sehr schnell im Straßengraben enden.
   - Entfernen Sie vor Fahrtantritt Eis und Schnee vom Fahrzeug.
   - Jede Fensterscheibe muss eisfrei sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Junga, PK'in
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 11:13

    POL-PPRP: Betrug über Social Media Plattform

    Ludwigshafen (ots) - Am 25.12.2025 meldete eine 49-Jährige einen Betrug, nachdem Sie über das gefälschte Profil einer Drogeriekette über Social Media mehrere Produkte online gekauft hatte. Nach der Bezahlung forderte der vermeintliche Händler zunächst weitere Zahlungen und buchte dann rund 2.700 Euro vom Konto der Geschädigten ab. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug zu schützen: - ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 11:12

    POL-PPRP: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Montag (5.1.2026), beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, zwischen 15:24 Uhr und 15:29 Uhr, einen in der Mundenheimer Straße (Ecke Drachenfelsstraße) parkenden schwarzen Mercedes-Benz an der linken Heckseite. Haben Sie etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren