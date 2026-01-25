PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach
Lkr. Konstanz) Närrisches Treffen in Stockach verläuft friedlich (25.01.2026)

Stockach (ots)

Anlässlich des Narrentreffens im Stadtgebiet Stockach war die Polizei in der Zeit vom Samstagabend, 24.01.2026, bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags, 25.01.2026, im Einsatz.

Bei einer geschätzten Besucherzahl von bis zu 8.000 Personen verlief die Veranstaltung insgesamt friedlich und ohne größere Störungen. Polizeilich wurden drei Körperverletzungsdelikte sowie zwei Ingewahrsamnahmen registriert. Zudem leistete die Polizei mehrfach Unterstützung bei medizinischen Erstversorgungen.

Die Zusammenarbeit mit den beteiligten Behörden, Rettungsdiensten und dem Veranstalter verlief reibungslos.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
Knauer, PHK
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren