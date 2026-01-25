Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach

Lkr. Konstanz) Närrisches Treffen in Stockach verläuft friedlich (25.01.2026)

Stockach (ots)

Anlässlich des Narrentreffens im Stadtgebiet Stockach war die Polizei in der Zeit vom Samstagabend, 24.01.2026, bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags, 25.01.2026, im Einsatz.

Bei einer geschätzten Besucherzahl von bis zu 8.000 Personen verlief die Veranstaltung insgesamt friedlich und ohne größere Störungen. Polizeilich wurden drei Körperverletzungsdelikte sowie zwei Ingewahrsamnahmen registriert. Zudem leistete die Polizei mehrfach Unterstützung bei medizinischen Erstversorgungen.

Die Zusammenarbeit mit den beteiligten Behörden, Rettungsdiensten und dem Veranstalter verlief reibungslos.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell