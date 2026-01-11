Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall auf der BAB 8 bei winterlichen Straßenverhältnissen

Zweibrücken (ots)

Am 10.01.2026, gegen 10.30 Uhr, kam es auf der Bundesautobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Contwig und Walshausen in Fahrtrichtung Pirmasens zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.

Ein Pkw-Fahrer verlor auf gerader Strecke aufgrund winterglatter und schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug geriet zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitschutzplanke und wurde anschließend zurück auf die Fahrbahn geschleudert. In der Folge kollidierte das Fahrzeug schließlich mit der linken Leitschutzplanke, wo es stark beschädigt auf der linken Fahrspur zum Stillstand kam.

Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Der Schaden an den Leitplanken wird auf insgesamt rund 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die linke Fahrspur für etwa eine Stunde gesperrt werden. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf die besondere Vorsicht bei winterlichen Straßenverhältnissen hin. |pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell