Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Unfallflucht in der Löhrstraße - Renault Clio beschädigt (24.01.2026)

Trossingen (ots)

Am Samstagabend kam es in der Löhrstraße zu einer Unfallflucht, bei der ein Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand.

Im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 22:45 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen am Fahrbahnrand abgestellten Renault Clio und beschädigte dabei den linken Außenspiegel, der aus der Halterung gerissen wurde. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise zu dem bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Spaichingen unter der Telefonnummer 07424 / 93180 entgegen.

