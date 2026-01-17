Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Friseursalon

Nordhorn (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 15.01.2026, 19:00 Uhr, bis Freitag, 16.01.2026, 08:10 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Friseursalon an der Neuenhauser Straße in Nordhorn. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Objekt, indem sie im hinteren Bereich des Salons eine Glasscheibe beschädigten. Anschließend gelangten sie in die Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Schneidemaschinen, Haarpflegemittel, Bargeld sowie Süßigkeiten. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Neuenhauser Straße beobachtet haben, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

