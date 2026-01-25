PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Schramberg (24.01.2026)

Schramberg (ots)

Am Samstagmorgen kurz vor 01:00 Uhr, ereignete sich in der Gartenstraße in Schramberg ein Verkehrsunfall, der nicht nur Sachschaden, sondern auch eine Straftat zur Folge hatte. Ein unbekannter Pkw-Lenker touchierte beim Ausparken das Heck eines geparkten Seat und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von circa 4.000,00 EUR.

Nach dem Unfall verließ der Pkw-Lenker die Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zum Verursacherfahrzeug ist derzeit nur bekannt, dass es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben soll.

Sachdienliche Hinweise zu dem bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schramberg unter der Telefonnummer 07422 27010 entgegen.

