Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (K5709, VS-Villingen, Schwarzwald Baar-Kreis) Gefährliches Überholmanöver mit anschließender Unfallflucht - Zeugen gesucht (24.01.2026)

K5709, VS-Villingen (ots)

Am Samstagabend, gegen 19:45 Uhr, kam es auf der Kreisstraße K5709, auf Höhe von Nordstetten, zu einem gefährlichen Überholmanöver im Begegnungsverkehr.

Ein 49-jähriger Fiat-Fahrer war aus VS-Villingen kommend in Fahrtrichtung Obereschach unterwegs, als ihm ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf der Kreisstraße entgegenkam, der gerade dabei war, mehrere Fahrzeuge auf der eigenen Fahrspur zu überholen. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der 49-Jährige eine Gefahrenbremsung einleiten und nach rechts ausweichen. Dabei prallte der Fiat gegen einen neben der Fahrbahn befindlichen Leitpfosten.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Der bislang unbekannte Verursacher setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem überholenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0 zu melden.

