Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet - Unfallstelle bislang unbekannt (25.01.2026)

VS-Villingen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht auf Sonntag einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Kurz vor 2 Uhr teilte ein Taxifahrer mit, dass gerade ein beschädigtes Auto auf dem Falkenring an ihm vorbeigefahren sei, dass Metallteile verliere. Im Rahmen der sofortigen Fahndung konnte der stark in Mitleidenschaft gezogene VW Sharan kurz darauf auf Höhe der Hausnummer 65 festgestellt werden.

Ein Alkoholtest bei dem 38-Jährigen, der angab mit dem Auto zuvor unterwegs gewesen zu sein, ergab ein Ergebnis von knapp 1,8 Promille. Daraufhin beschlagnahmten die Polizisten sowohl den Führerschein des Mannes als auch dessen Autoschlüssel. Anschließend nahmen sie ihn mit auf das Polizeirevier, wo er zwei Blutproben abgeben musste.

Die Höhe des an dem Sharan entstandenen Schadens schätzten die Beamten auf rund 15.000 Euro.

Die Unfallörtlichkeit, an der die Beschädigungen entstanden sind, ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt das Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 601-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell