Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kabeldiebstahl von Baustelle

Fulda (ots)

Zwischen Samstagnacht (20.12.) und Dienstagfrüh (13.01.), gegen 9.20 Uhr, entwendeten Unbekannte von einer Baustelle in der Wegastraße mehrere hundert Meter Stromkabel im Gesamtwert eines niedrigen vierstelligen Betrags. Zudem entstand ein zwei Stromkästen ein Sachschaden von schätzungsweise 260 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen

