POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Verkehrsunfallflucht - Hinweise erbeten

Bad Hersfeld. Am Montag (12.01.) 16.45 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Skoda-Oktavia-Fahrer aus Niederaula die B 62 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Sorga. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr in die gleiche Richtung. Der Skoda-Fahrer wollte vor einer Fahrbahnverengung, von dem linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Nach Angaben des Skoda Fahrers verhinderte der unbekannte Fahrer den Fahrstreifenwechsel, woraufhin der 22-jährige mit seinem Skoda gegen eine Warnbake fuhr. Der Sachschaden am Pkw wird auf rund 400 Euro geschätzt. Der unbekannte Fahrer fuhr einen weißen Audi A3 älteres Baujahr mit dem Hersfelder Städtekennung (HEF). Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW

Ludwigsau. Am Montag (12.01.) 09.55 Uhr, befuhr eine 20-jährige Seat-Fahrerin aus Ludwigsau den Nachtigallenweg in Friedlos und wollte auf die B 27 einbiegen. Ein 25-jähriger Lkw-Fahrer aus Uslar befuhr die B 27 in Richtung Bad Hersfeld. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die Seat-Fahrerin auf einer Gefällstrecke auf der schneebedeckten Fahrbahn nicht rechtzeitig zum Stehen und rutschte dabei in den Anhänger des Lkw. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von rund 7.500 Euro.

