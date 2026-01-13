PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahndungsaufruf nach Schockanruf und Übergabe von Schmuck in 36110 Schlitz

Fulda (ots)

Am heutigen Nachmittag, gegen 14.15 Uhr, kam es 36110 Schlitz, im Bereich der Graf-Otto-Hermann-Straße zu einer Übergabe von Schmuck an einen jungen unbekannten Täter. Zuvor wurde die Geschädigte, eine 79-jährige Rentnerin, telefonisch durch eine unbekannte Frau kontaktiert. Vor dem Hintergrund eines angeblichen Verkehrsunfalls wurde sie aufgefordert Wertsachen für die Zahlung einer angeblichen Kaution zu übergeben.

Personenbeschreibung des unbekannten Abholers: männlich, Anfang 20, ca. 180 groß, schlank, normale Statur, europäisches Erscheinungsbild, die Person sprach hochdeutsch; dunkelblonde kurze Haare mit Pony, kleiner Kinnbart, dunkelblaue Steppjacke, darunter helles Hemd, helle Jeanshose, schwarze Halbschuhe Das Diebesgut wurde in einer rosa Stofftasche transportiert.

Wer kann Hinweise zu der Person geben oder hat zur tatkritischen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht ? Von besonderer Bedeutung sind mögliche Kontaktpersonen oder Fahrzeuge, die im Umfeld des Tatortes gesehen wurden. Hinweise an das PP Osthessen unter Tel.: 0661 - 1050

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

