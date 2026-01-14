PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

E-Scooter entwendet

Hohenroda. Unbekannte entwendeten zwischen Dienstagmorgen (06.01.) und Mittwochnachmittag (07.01.) einen an einer Bushaltestelle in der Schloßstraße in Oberbreitzbach gesicherten E-Scooter im Wert von rund 380 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

