POL-KN: (Tuttlingen
Lkr. Tuttlingen) Vermeintliche Parfümdiebin gestellt: Polizei sucht unbekannten männlichen Zeugen (23.01.2026)
Tuttlingen (ots)
Die Polizei sucht einen unbekannten männlichen Zeugen, welcher am Freitagnachmittag einen vermeintlichen Ladendiebstahl in einer Parfümerie in der Oberen Hauptstraße beobachtet haben könnte.
Gegen 16:15 Uhr teilte der Kunde einer Mitarbeiterin der Parfümerie mit, den Diebstahl eines Parfüms durch eine Frau beobachtet zu haben. Die mutmaßliche Täterin wurde im Anschluss durch das Personal verfolgt und in der Stuttgarter Straße von einer Polizeistreife kontrolliert. Bei der Durchsuchung konnten die Beamten jedoch kein Diebesgut feststellen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das mutmaßlich entwendete Parfüm zuvor an eine weitere Person übergeben wurde.
Der Zeuge des Ladendiebstahls bzw. weitere Zeugen werden daher gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 9410 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell