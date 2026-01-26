Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Vermeintliche Parfümdiebin gestellt: Polizei sucht unbekannten männlichen Zeugen (23.01.2026)

Tuttlingen (ots)

Die Polizei sucht einen unbekannten männlichen Zeugen, welcher am Freitagnachmittag einen vermeintlichen Ladendiebstahl in einer Parfümerie in der Oberen Hauptstraße beobachtet haben könnte.

Gegen 16:15 Uhr teilte der Kunde einer Mitarbeiterin der Parfümerie mit, den Diebstahl eines Parfüms durch eine Frau beobachtet zu haben. Die mutmaßliche Täterin wurde im Anschluss durch das Personal verfolgt und in der Stuttgarter Straße von einer Polizeistreife kontrolliert. Bei der Durchsuchung konnten die Beamten jedoch kein Diebesgut feststellen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das mutmaßlich entwendete Parfüm zuvor an eine weitere Person übergeben wurde.

Der Zeuge des Ladendiebstahls bzw. weitere Zeugen werden daher gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 9410 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell