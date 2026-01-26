PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen
Lkr. Tuttlingen) Vermeintliche Parfümdiebin gestellt: Polizei sucht unbekannten männlichen Zeugen (23.01.2026)

Tuttlingen (ots)

Die Polizei sucht einen unbekannten männlichen Zeugen, welcher am Freitagnachmittag einen vermeintlichen Ladendiebstahl in einer Parfümerie in der Oberen Hauptstraße beobachtet haben könnte.

Gegen 16:15 Uhr teilte der Kunde einer Mitarbeiterin der Parfümerie mit, den Diebstahl eines Parfüms durch eine Frau beobachtet zu haben. Die mutmaßliche Täterin wurde im Anschluss durch das Personal verfolgt und in der Stuttgarter Straße von einer Polizeistreife kontrolliert. Bei der Durchsuchung konnten die Beamten jedoch kein Diebesgut feststellen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das mutmaßlich entwendete Parfüm zuvor an eine weitere Person übergeben wurde.

Der Zeuge des Ladendiebstahls bzw. weitere Zeugen werden daher gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 9410 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren