Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck

Lkr. Tuttlingen) 21-jähriger Peugeot-Fahrer mit etwa 2,3 Promille gestoppt (26.01.2026)

Neuhausen ob Eck (ots)

Am frühen Montagmorgen hat die Polizei einen deutlich alkoholisierten Fahrer eines Kastenwagens gestoppt.

Gegen 02:00 Uhr fiel der Kastenwagen einem Zeugen zwischen Mahlstetten und Mühlheim durch starke Schlangenlinien auf. Eine Polizeistreife konnte den Peugeot wenig später in Neuhausen ob Eck antreffen und kontrollieren. Dabei stellten die Beamten beim 21-jährigen Fahrer deutliche Anzeichen für eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte mit etwa 2,3 Promille den Verdacht.

Der Mann musste im Anschluss eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell