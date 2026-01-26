Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, Lkr. Konstanz) Oldtimer gerät in Brand - über 100.000 Euro Schaden (23.01.2026)

Tengen (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist es am Freitagnachmittag in der Ludwig-Gerer-Straße zu einem Brand gekommen. Gegen 15 Uhr geriet ein in einer Werkstatt stehender Oldtimer in Brand. Ein 54-Jähriger versuchte noch das Feuer selbstständig zu löschen, was jedoch nicht gelang. Dabei zog er sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die mit insgesamt 38 Helfern ausgerückten Wehren aus Tengen und Engen brachten das Feuer unter Kontrolle, konnten jedoch nicht mehr verhindern, dass weitere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der insgesamt entstandene Schaden dürfte im Bereich von über 100.000 Euro liegen.

