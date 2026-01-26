Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte(r) schlagen Schaufensterscheibe am Telekom-Shop ein (23./24.01.2026)

Konstanz (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmorgen haben Unbekannte die Schaufensterscheibe des Telekom-Shops in der Rosgartenstraße beschädigt, so dass diese sprang. Die Höhe des dabei verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf den oder die unbekannten Randalierer nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell