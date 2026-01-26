PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte(r) schlagen Schaufensterscheibe am Telekom-Shop ein (23./24.01.2026)

Konstanz (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmorgen haben Unbekannte die Schaufensterscheibe des Telekom-Shops in der Rosgartenstraße beschädigt, so dass diese sprang. Die Höhe des dabei verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf den oder die unbekannten Randalierer nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

